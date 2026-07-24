Informations pratiques

Rouans

Visite de l’église de Rouans

Place de l’église Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la paroisse de Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vous propose de découvrir ses églises.

Venez admirer l’architecture de chacune d’entre elle et comparer les différents styles classique, néo-gothique, gothique flamboyant, quel sera celui que vous

L’église Saint-Martin est notamment célèbre grâce au film du Grand Chemin, tourné durant l’été 1986. Elle date du début du XXème siècle, œuvre de l’architecte Joseph Nau. Cette église remplace l’ancienne église Saint-Martin qui aurait été édifiée au XVIIème siècle.

Pour découvrir l’église de Rouans rendez-vous le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h.

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .

Place de l’église Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 24 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, the parish of Sainte-Anne-Françoise-en-Retz invites you to discover its churches.

Come and admire the architecture of each one and compare the different styles: classical, neo-gothic, flamboyant gothic, which one will you choose?

L’événement Visite de l’église de Rouans Rouans a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic