Informations pratiques

Rouans

L’eau de Là fête les 250 ans du Canal de Buzay

Messan Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

L’eau de Là, rendez-vous annuel incontournable, se déplace chaque année dans une commune de la Destination Pornic. Cette année, après Chaumes-en-Retz, Cheix-en-Retz, Rouans, Port-Saint-Père, Sainte-Pazanne, Vue et Villeneuve-en-Retz, c’est à nouveau à Rouans d’accueillir la 9ème édition du festival.

A propos du festival

Territoire d’eau, entre océan et marais, Pornic Agglo Pays de Retz et les communes de la destination avaient envie de mettre en valeur et en lumière leurs patrimoines naturels empreints d’eau. Depuis 2017, chaque année, Territoires imaginaires s’associe à elles pour proposer la programmation de balades et d’escales artistiques au bord de l’eau et au cœur de sites naturels et patrimoniaux. Une manifestation qui circule d’année en année sur l’ensemble des communes de l’agglomération.

Au programme

A bord d’une toue ou d’un kayak, sur une berge ou les pieds dans l’eau, découvrez une programmation artistique nourrie de rêveries aquatiques et profitez de balades naturalistes, contemplatives ou poétiques au bord de l’eau.

balades découvertes

expositions et rencontres

déambulation artistique

spectacles et concerts



Pratique

rendez-vous au village de Messan à Rouans pour cette 9ème édition

évènement gratuit et ouvert à tous

bar et restauration sur place

programme détaillé à venir

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .

Messan Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 61 41 44 territoires.imaginaires@gmail.com

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English :

L’eau de L%E0, an unmissable annual event, takes place each year in a different town within the Pornic region. This year, following Chaumes-en-Retz, Cheix-en-Retz, Rouans, Port-Saint-Père, Sainte-Pazanne, Vue, and Villeneuve-en-Retz, Rouans will once again host the 9th edition of the festival.

L’événement L’eau de Là fête les 250 ans du Canal de Buzay Rouans a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic