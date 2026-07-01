Keysuna, Espace Cœur en Scène, Rouans

Informations pratiques

Keysuna Vendredi 16 avril 2027, 20h30 Espace Cœur en Scène Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-16T20:30:00+02:00 – 2027-04-16T23:30:00+02:00

Fin : 2027-04-16T20:30:00+02:00 – 2027-04-16T23:30:00+02:00

Dans le sillage de son album BOUNDS, l’autrice et compositrice montante de la scène nantaise Keysuna dévoile une neo-soul affûtée et introspective. Portées par une voix agile, ses chansons jouent sur le velours d’un groove biberonné au hip-hop et au jazz.

Keysuna entame son parcours artistique sous le signe du hip-hop. Une blessure l’éloigne de la danse mais la rapproche de la musique et c’est en autodidacte qu’elle se tourne à 16 ans vers la basse, le chant et les machines. Un passage par les stages de création musicale Boot Camp – organisés par Trempo – et par le conservatoire de Nantes affinent encore son talent. En 2024, les 9 titres de Early Birds la campent en musicienne sûre de son fait, navigant entre soul

et R’n’B, sonorités jazz et hip-hop. À l’automne 2025, BOUNDS déplie la thématique amoureuse au fil de chansons à la fois minimalistes et riches, affûtées et fluides.

Miss Kocoa & the classics

En véritable « queen » de la scène, avec sa voix chaude et soulful, Miss Kocoa porte à la scène des textes poétiques et engagés sur un répertoire rhythm’n’blues, soul, jazzy et reggae.

Dans le cadre de Remixt, expérience artistique pour les collégien·nes de Loire-Atlantique

Espace Cœur en Scène 4 allée de la Cure, Rouans Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/keysuna-16042027-1830 »}]

+ Miss Kocoa & the classics Musique En tournée en Loire-Atlantique