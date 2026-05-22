Journée des partenaires #18 • En complicité avec le centre social d’animation Couleurs et Rencontres de Ramonville, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
jeudi 19 novembre 2026 · Le Kiwi (Place Jean Jaures) · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Journée des partenaires #18 • En complicité avec le centre social d’animation Couleurs et Rencontres de Ramonville Jeudi 19 novembre, 09h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
Gratuit sur inscription via le Framaform
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T09:00:00+01:00 – 2026-11-19T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T09:00:00+01:00 – 2026-11-19T17:00:00+01:00
Une journée de découverte et de questionnement, alliant formation et autoformation. La matinée sera l’occasion d’accueillir Serge Escots, anthropologue et psychothérapeute familial, directeur de l’institut d’anthropologie clinique à Toulouse, qui partagera ses réflexions et connaissances, tandis que l’après-midi sera consacré à des ateliers interactifs, pour explorer les parentalités à partir des expériences des participant·e·s !
Nous espérons pouvoir compter sur votre présence à ce temps fort du réseau. Le formulaire dédié sera en ligne à la rentrée !
OÙ SONT NOS PARTENAIRES ?
Nous avons conçu, avec le centre social, une carte interactive qui situe chaque partenaire participant·e à ces rendez-vous suivez ce lien !
Plus d’infos sur le site du Kiwi
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/journee-des-partenaires-18/ »}]
Formation – Journée autour de la parentalité
© Junie Briffaz
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