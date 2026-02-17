journée d’étude en finir avec la pauvreté Roubaix

journée d’étude en finir avec la pauvreté

48 rue Sébastopol Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 09:00:00

fin : 2026-03-12 17:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Journée d’étude en finir avec la pauvreté avec les chercheur Lyonnais Baptiste Mylondo (philosophe, économiste et objecteur de croissance).

La matinée sera consacrée au revenu inconditionnel d’existence ses fondements philosophiques, sa faisabilité économique, ses résistances. Peut-on imaginer une expérimentation locale? Quelle comparaison avec le revenu minimum d’existence expérimenté à Grande Synthe?

L’après-midi sera consacrée au projet Coopriétaires à Lyon qui vise à faire de l’habitat un commun le moins cher possible, créer une communauté d’habitat particpatif.

48 rue Sébastopol Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France upcroubaix@gmail.com

English :

Study day on Ending poverty with Lyon researcher Baptiste Mylondo (philosopher, economist and growth objector).

The morning session will be devoted to unconditional living income its philosophical foundations, economic feasibility and resistance. Can we imagine a local experiment? How does it compare with the minimum existence income experimented in Grande Synthe?

The afternoon will be devoted to the Coopriétaires project in Lyon, which aims to make housing a common good at the lowest possible cost, creating a community of participative housing.

