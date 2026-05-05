Journée d’étude « Imaginaires connectés. Art, numérique et réseaux en Méditerranée contemporaine », Iméra – Institut d’Etudes Avancées d’Aix-Marseille Université, Marseille

Journée d’étude « Imaginaires connectés. Art, numérique et réseaux en Méditerranée contemporaine » Vendredi 22 mai, 09h00 Iméra – Institut d’Etudes Avancées d’Aix-Marseille Université Bouches-du-Rhône

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

La Méditerranée, en tant que carrefour d’échanges, a toujours été un espace de grande richesse culturelle. Aujourd’hui, à l’ère du numérique, les technologies et les dynamiques de réseau transforment la création, la diffusion et la réception de l’art contemporain qui y est créé. Cette journée d’étude vise à explorer comment les outils et pratiques numériques façonnent de nouvelles narrations artistiques et de nouveaux imaginaires, facilitent des collaborations inédites et interrogent les réalités locales propres aux différents territoires du bassin méditerranéen. En rassemblant chercheur·e·s, artistes, acteur·rice·s culturel·le·s et spécialistes du numérique, l’ambition est de révéler les écosystèmes créatifs en train de se construire, les alliances inédites déployées grâce aux technologies connectées, et la manière dont ces dynamiques reconfigurent les échanges culturels dans la région.

PROGRAMME COMPLET

Journée d’étude organisée par :

• Jean-Paul Fourmentraux — Professeur des universités, Centre Norbert Elias

• Mathilde Nourisson-Moncey — ATER, Laboratoire TELEMMe

portée par Aix-Marseille Université (CNE, Telemme) en partenariat avec CHRONIQUES

Iméra – Institut d’Etudes Avancées d’Aix-Marseille Université 2 Place Leverrier, 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.imera.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/journee-detude-imaginaire-connecte-le-22-mai-2026-a-limera-marseille-1776344181 »}] [{« link »: « https://telemme.mmsh.fr/?evenement=imaginaires-connectes »}]

Saison Méditerranée 2026

©Maïssane Alibrahimi