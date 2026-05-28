Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans Saint-Pée-sur-Nivelle
Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans Saint-Pée-sur-Nivelle mercredi 24 juin 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans
Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24 16:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Au programme
10h30 accueil des participants à l’hôtel Bonnet
11h visite du château
12h30 déjeuner
13h45 introduction par Pierre Courroux
14h Mathilde Berniolles les Amézqueta, seigneurs de Saint-Pée-sur-Nivelle à la fin du Moyen Âge
14h45 Katy Bennett la loyauté à l’Angleterre dans le sud de la Gascogne pendant la guerre de Cent Ans
15h30 pause
15h45 Iñigo Mugueta les maisons-tours de la noblesse navarraise au XIVe siècle
16h30 Ekaitz Etxeberria Gallastegi les guerres privées au Pays basque à la fin du Moyen Âge .
Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 04 38 cetp.senpere.conference@gmail.com
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English :
L’événement Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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