Saint-Pée-sur-Nivelle

Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans

Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:30:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Au programme

10h30 accueil des participants à l’hôtel Bonnet

11h visite du château

12h30 déjeuner

13h45 introduction par Pierre Courroux

14h Mathilde Berniolles les Amézqueta, seigneurs de Saint-Pée-sur-Nivelle à la fin du Moyen Âge

14h45 Katy Bennett la loyauté à l’Angleterre dans le sud de la Gascogne pendant la guerre de Cent Ans

15h30 pause

15h45 Iñigo Mugueta les maisons-tours de la noblesse navarraise au XIVe siècle

16h30 Ekaitz Etxeberria Gallastegi les guerres privées au Pays basque à la fin du Moyen Âge .

Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 04 38 cetp.senpere.conference@gmail.com

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English :

L’événement Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque