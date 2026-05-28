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Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans Saint-Pée-sur-Nivelle

Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans Saint-Pée-sur-Nivelle

Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans Saint-Pée-sur-Nivelle mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Chemin Igel Karrika

Ville : 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Pée-sur-Nivelle

Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans

Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Au programme
10h30 accueil des participants à l’hôtel Bonnet
11h visite du château
12h30 déjeuner
13h45 introduction par Pierre Courroux
14h Mathilde Berniolles les Amézqueta, seigneurs de Saint-Pée-sur-Nivelle à la fin du Moyen Âge
14h45 Katy Bennett la loyauté à l’Angleterre dans le sud de la Gascogne pendant la guerre de Cent Ans
15h30 pause
15h45 Iñigo Mugueta les maisons-tours de la noblesse navarraise au XIVe siècle
16h30 Ekaitz Etxeberria Gallastegi les guerres privées au Pays basque à la fin du Moyen Âge   .

Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 04 38  cetp.senpere.conference@gmail.com

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English :

L’événement Journée d’étude les seigneurs de Saint-Pée et leur monde pendant la guerre de Cent Ans Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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