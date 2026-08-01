AGENDA · Saint-Romain
Journée d’initiation à l’aquarelle Saint-Romain
dimanche 16 août 2026 · Saint-Romain
Informations pratiques
Saint-Romain
Journée d’initiation à l’aquarelle
Rustic Retreat Saint-Romain Charente
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:30:00
fin : 2026-08-16 16:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Journée d’initiation à l’aquarelle
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Rustic Retreat Saint-Romain 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine workshops@rusticretreatfrance.com
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English :
Introductory Watercolor Workshop
L’événement Journée d’initiation à l’aquarelle Saint-Romain a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente
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