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AGENDA · Saint-Romain

Journée d’initiation à l’aquarelle Saint-Romain

dimanche 16 août 2026 · Saint-Romain

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
Rustic Retreat
Ville
16210 Saint-Romain
Département
Charente
Tarif
70 70 70

Saint-Romain

Journée d’initiation à l’aquarelle

Rustic Retreat Saint-Romain Charente

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:30:00
fin : 2026-08-16 16:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Journée d’initiation à l’aquarelle
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Rustic Retreat Saint-Romain 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine   workshops@rusticretreatfrance.com

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English :

Introductory Watercolor Workshop

L’événement Journée d’initiation à l’aquarelle Saint-Romain a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente

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