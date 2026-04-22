Journée d’initiation pêche à la carpe Etang de la Cazine Noth
samedi 1 août 2026 · Etang de la Cazine · Noth
Informations pratiques
Noth
Journée d’initiation pêche à la carpe
Etang de la Cazine 1 Route de la Cazine Noth Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Spécialement conçue pour les jeunes de 12 à 17 ans une journée complète sur 24h d’initiation à la pêche, en petit groupe (9 personnes maxi), organisée et animée par l’association Cazinoth’Carpes.
Matériel fourni et repas inclus ! Prévoir le duvet. .
Etang de la Cazine 1 Route de la Cazine Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 61 63 08 cazinothcarpes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée d’initiation pêche à la carpe
L’événement Journée d’initiation pêche à la carpe Noth a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays Sostranien
À voir aussi à Noth (Creuse)
- Rando semi nocturne Parking de l’école Noth 14 août 2026
- Marche solidaire Noth 27 septembre 2026