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Journée d’initiation pêche à la carpe Etang de la Cazine Noth

samedi 1 août 2026 · Etang de la Cazine · Noth

Journée d’initiation pêche à la carpe Etang de la Cazine Noth

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Etang de la Cazine
Adresse
1 Route de la Cazine
Ville
23300 Noth
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Noth

Journée d’initiation pêche à la carpe

Etang de la Cazine 1 Route de la Cazine Noth Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Spécialement conçue pour les jeunes de 12 à 17 ans une journée complète sur 24h d’initiation à la pêche, en petit groupe (9 personnes maxi), organisée et animée par l’association Cazinoth’Carpes.
Matériel fourni et repas inclus ! Prévoir le duvet.   .

Etang de la Cazine 1 Route de la Cazine Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 61 63 08  cazinothcarpes@gmail.com

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English : Journée d’initiation pêche à la carpe

L’événement Journée d’initiation pêche à la carpe Noth a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays Sostranien

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