Journée « Drones agricoles : décollage vers de nouveaux usages », Agricampus – Castelnaudary (11), Castelnaudary

Journée « Drones agricoles : décollage vers de nouveaux usages » Mardi 30 juin, 09h00 Agricampus – Castelnaudary (11) Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T09:00:00+02:00 – 2026-06-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T09:00:00+02:00 – 2026-06-30T18:00:00+02:00

Drones agricoles : décollage vers de nouveaux usages

Une journée de démonstrations et d’ateliers pour découvrir concrètement comment le drone peut s’intégrer dans les exploitations

Mardi 30 juin 2026 à partir de 9 h

AGRICAMPUS CASTELNAUDARY (11400)

Comment intégrer le drone comme un outil complémentaire à vos pratiques actuelles?

Venez le découvrir et en parler lors de notre journée technique dédiée aux drones agricoles.

Loin des solutions miracles, nous aborderons avec pragmatisme comment le drone — qu’il soit semoir, pulvérisateur, thermique ou multispectral — peut être utilisé pour devenir un levier pour optimiser vos intrants, gagner un temps précieux et préserver votre rentabilité.

La matinée décryptera les réalités du terrain et le cadre réglementaire en France et à l’international.

L’après-midi sera rythmée par des ateliers thématiques tournants autour de retours d’expérience sans filtre d’acteurs agricoles.

Venez échanger sur vos besoins concrets, évaluer les compétences à acquérir, découvrir les formations adaptées et l’organisation que cela demande pour faire du drone un allié efficace et rentable au cœur des exploitations.

Cette journée est à destination de l’ensemble des professionnels du monde agricole.

Agricampus – Castelnaudary (11) 935 Avenue du Docteur René Laennec, 11400 Castelnaudary Castelnaudary 11400 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1rehOGnEMrh9d9moKEuoKoxDuP1b5QUIB-sP2BkrYESU1kw/viewform »}]

Une journée de démonstrations et d’ateliers pour découvrir concrètement comment le drone peut s’intégrer dans les exploitations.