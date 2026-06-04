Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée du Bien-être Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée du Bien-être Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée du Bien-être Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Villedieu-les-Poêles

Adresse : Gymnase des Monts Havards

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée du Bien-être

Villedieu-les-Poêles Gymnase des Monts Havards Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06

10h art floral, 5€
14h atelier do-in, 10€
16h bols tibétains, 5€
Inscription aux atelier avant le 3 juillet.   .

Villedieu-les-Poêles Gymnase des Monts Havards Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie   oxana.ahmetova@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du Bien-être

L’événement Journée du Bien-être Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Villedieu-les-Poêles

À voir aussi à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (Manche)