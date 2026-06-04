Journée du Bien-être Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Journée du Bien-être Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lundi 6 juillet 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Journée du Bien-être
Villedieu-les-Poêles Gymnase des Monts Havards Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
10h art floral, 5€
14h atelier do-in, 10€
16h bols tibétains, 5€
Inscription aux atelier avant le 3 juillet. .
Villedieu-les-Poêles Gymnase des Monts Havards Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie oxana.ahmetova@gmail.com
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English : Journée du Bien-être
L’événement Journée du Bien-être Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Villedieu-les-Poêles
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