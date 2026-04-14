Journée du patrimoine à la brèche au Diable, Parking de l’église, Soumont-Saint-Quentin
Journée du patrimoine à la brèche au Diable, Parking de l’église, Soumont-Saint-Quentin samedi 19 septembre 2026.
Journée du patrimoine à la brèche au Diable Samedi 19 septembre, 14h00 Parking de l’église Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Venez découvrir ce lieu de légendes au cœur de la plaine, dépaysement assuré : îlot rocheux accidenté, rivière sauvage, lande à ajoncs. Le long des sentiers de la brèche, un animateur nature vous proposera de découvrir la faune et la flore qui s’y cache. Du tombeau de Marie-Joly, aux polissoirs préhistoriques, une balade riche de découverte.
(5km/2h30) – Niveau 2
Parking de l’église Parking de l’églisePas de descriptionSOUMONT-SAINT-QUENTIN Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}]
Venez découvrir ce lieu de légendes au cœur de la plaine, dépaysement assuré : îlot rocheux accidenté, rivière sauvage, lande à ajoncs et polissoirs préhistoriques . (5km/2h30) – Niveau 2
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