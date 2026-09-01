Journée du Patrimoine: Balade au pays des Pierres debout Trégunc
samedi 19 septembre 2026 · Trégunc
Informations pratiques
Trégunc
Journée du Patrimoine: Balade au pays des Pierres debout
Office de Tourisme Trégunc Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Balade commentée sur les mystères des pierres trégunoises et leurs légendes (durée 2h).
Départ du bureau d’information touristique de Trégunc
Gratuit.
Sur réservation .
Office de Tourisme Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Journée du Patrimoine: Balade au pays des Pierres debout Trégunc a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA
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