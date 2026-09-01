Informations pratiques

Trégunc

Journée du Patrimoine: Balade au pays des Pierres debout

Office de Tourisme Trégunc Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Balade commentée sur les mystères des pierres trégunoises et leurs légendes (durée 2h).

Départ du bureau d’information touristique de Trégunc

Gratuit.

Sur réservation .

Office de Tourisme Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Journée du Patrimoine: Balade au pays des Pierres debout Trégunc a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA