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AGENDA · Trégunc

Journée du Patrimoine: Balade au pays des Pierres debout Trégunc

samedi 19 septembre 2026 · Trégunc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Office de Tourisme Trégunc
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère
Tarif

Trégunc

Journée du Patrimoine: Balade au pays des Pierres debout

Office de Tourisme Trégunc Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Balade commentée sur les mystères des pierres trégunoises et leurs légendes (durée 2h).
Départ du bureau d’information touristique de Trégunc
Gratuit.
Sur réservation   .

Office de Tourisme Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Journée du Patrimoine: Balade au pays des Pierres debout Trégunc a été mis à jour le 2026-09-01 par OTC CCA

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