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Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée Looze

Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée Looze dimanche 28 juin 2026.

Ville : 89300 Looze

Département : Yonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Looze

Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée

Looze Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

En compagnie de Béatrice, la guide et Chaya, la conteuse, parcourez les rues du village autrement RDV devant l’église Saint-Éloi   .

Looze 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05  accueil@joigny-tourisme.com

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English : Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée

L’événement Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée Looze a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien

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