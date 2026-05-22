Looze

Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée

Looze Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

En compagnie de Béatrice, la guide et Chaya, la conteuse, parcourez les rues du village autrement RDV devant l’église Saint-Éloi .

Looze 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée

L’événement Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée Looze a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien