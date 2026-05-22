Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée Looze
Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée Looze dimanche 28 juin 2026.
Looze
Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée
Looze Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
En compagnie de Béatrice, la guide et Chaya, la conteuse, parcourez les rues du village autrement RDV devant l’église Saint-Éloi .
Looze 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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English : Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée
L’événement Journée du Patrimoine de Pays Looze Visite Contée Looze a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien
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