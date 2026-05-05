Visite-guidée et contée, Eglise de Looze, Looze

Visite-guidée et contée Dimanche 28 juin, 16h30 Eglise de Looze Yonne

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:45:00+02:00

Redécouvrez le village de Looze et son ancien patrimoine viticole avec une guide conférencière et une conteuse originaire du village.

Eglise de Looze Place de l’église, 89300 Looze Looze 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Laissez-vous porter par une visite contée avec Béatrice Kerfa et Chaya, conteuse de Looze, et développez un autre regard sur le patrimoine de ce village qui fut longtemps un village viticole.