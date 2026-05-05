Visite-guidée et contée, Eglise de Looze, Looze
Visite-guidée et contée, Eglise de Looze, Looze dimanche 28 juin 2026.
Visite-guidée et contée Dimanche 28 juin, 16h30 Eglise de Looze Yonne
Libre participation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:45:00+02:00
Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:45:00+02:00
Redécouvrez le village de Looze et son ancien patrimoine viticole avec une guide conférencière et une conteuse originaire du village.
Eglise de Looze Place de l’église, 89300 Looze Looze 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Laissez-vous porter par une visite contée avec Béatrice Kerfa et Chaya, conteuse de Looze, et développez un autre regard sur le patrimoine de ce village qui fut longtemps un village viticole.