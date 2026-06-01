Blangy-sur-Bresle

Journée du patrimoine de pays Musée du verre de Blangy-sur-Bresle

284 Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Depuis 1998, les Journées du Patrimoine de Pays mettent à l’honneur les richesses de nos territoires, les savoir-faire, les paysages et les métiers qui façonnent notre histoire. Chaque année, près de 120 000 visiteurs participent partout en France aux animations, visites et démonstrations organisées pour célébrer ce patrimoine vivant.

Le patrimoine de pays, c’est la mémoire du travail des générations passées, le goût du beau geste et du bien-faire transmis au fil du temps.

Venez vivre une expérience unique entre tradition, artisanat et découverte !

Le musée participe pour la première fois aux Journées du Patrimoine de Pays !

Rendez-vous au musée du verre de Blangy-sur-Bresle les 27 et 28 juin

Samedi et dimanche de 14h à 18h

À cette occasion, profitez d’un tarif exceptionnel Entrée à 5 € au lieu de 7 €

Découvrez le savoir-faire des souffleurs de verre lors de démonstrations en direct 14h30 15h30 et 17h

Réservation conseillée au 02 35 94 44 79 ou museeduverre@blangysurbresle.fr .

284 Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 44 79 museeduverre@blangysurbresle.fr

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English : Journée du patrimoine de pays Musée du verre de Blangy-sur-Bresle

L’événement Journée du patrimoine de pays Musée du verre de Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Aumale Blangy