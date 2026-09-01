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AGENDA · Cubry

Journée du patrimoine Domaine de Bournel Cubry

vendredi 18 septembre 2026 · Cubry

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Domaine de Bournel
Ville
25680 Cubry
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Cubry

Journée du patrimoine Domaine de Bournel

Domaine de Bournel Cubry Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Concert de Musique classique au Domaine de Bournel, dans le cadre des Journées du Patrimoine.   .

Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 60 45 75 

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English :

L’événement Journée du patrimoine Domaine de Bournel Cubry a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES

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