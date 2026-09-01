AGENDA · Cubry
Journée du patrimoine Domaine de Bournel Cubry
vendredi 18 septembre 2026 · Cubry
Informations pratiques
Cubry
Journée du patrimoine Domaine de Bournel
Domaine de Bournel Cubry Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Concert de Musique classique au Domaine de Bournel, dans le cadre des Journées du Patrimoine. .
Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 60 45 75
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English :
L’événement Journée du patrimoine Domaine de Bournel Cubry a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES
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