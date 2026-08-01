Informations pratiques

Cubry

Concert Piano Classique Gratuit

Domaine de Bournel Cubry Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-08-05 2026-09-18

Concert de piano du registre classique, au sein du Domaine de Bournel. Entrée gratuite. .

Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 00 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Piano Classique Gratuit

L’événement Concert Piano Classique Gratuit Cubry a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES