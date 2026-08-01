AGENDA · Cubry
Concert Piano Classique Gratuit Cubry
mercredi 5 août 2026 · Cubry
Informations pratiques
Cubry
Concert Piano Classique Gratuit
Domaine de Bournel Cubry Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-08-05 2026-09-18
Concert de piano du registre classique, au sein du Domaine de Bournel. Entrée gratuite. .
Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 00 10
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English : Concert Piano Classique Gratuit
L’événement Concert Piano Classique Gratuit Cubry a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES
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