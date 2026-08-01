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AGENDA · Cubry

Concert Piano Classique Gratuit Cubry

mercredi 5 août 2026 · Cubry

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
Domaine de Bournel
Ville
25680 Cubry
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Cubry

Concert Piano Classique Gratuit

Domaine de Bournel Cubry Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-08-05 2026-09-18

Concert de piano du registre classique, au sein du Domaine de Bournel. Entrée gratuite.   .

Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 00 10 

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English : Concert Piano Classique Gratuit

L’événement Concert Piano Classique Gratuit Cubry a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES

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