Journée du Patrimoine, Saint-Etienne-de-l’Olm, Saint-Étienne-de-l’Olm

Journée du Patrimoine Dimanche 10 mai, 09h00 Saint-Etienne-de-l’Olm Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Organisée par l’APE Les Galopins.

Saint-Etienne-de-l’Olm 30360 Saint-Etienne-de-l’Olm Saint-Étienne-de-l’Olm 30360 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « apelesgalopins30360@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 63 04 45 52 »}]

Vente de pain bio cuit au four banal, jeu de piste familial, atelier enfants, marché de producteurs, d’artisans et de créateurs, brocante, vide-greniers.