[Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales ! Musée de Dieppe (Château) Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales !

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Plongez dans les histoires racontées par les peintures de marines du musée à travers une visite guidée expresse.

Durée 30 minutes

Réservation recommandée par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99 .

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

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English : [Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales !

L’événement [Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales ! Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité