[Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales ! Musée de Dieppe (Château) Dieppe
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Dieppe (Château) · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales !
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Plongez dans les histoires racontées par les peintures de marines du musée à travers une visite guidée expresse.
Durée 30 minutes
Réservation recommandée par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99 .
Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
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English : [Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales !
L’événement [Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales ! Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité
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