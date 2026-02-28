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[Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales ! Musée de Dieppe (Château) Dieppe

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Dieppe (Château) · Dieppe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musée de Dieppe (Château)
Adresse
/ Rue de Chastes
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif

Dieppe

[Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales !

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Plongez dans les histoires racontées par les peintures de marines du musée à travers une visite guidée expresse.
Durée 30 minutes
Réservation recommandée par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99   .

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99  museededieppe@mairie-dieppe.fr

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English : [Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales !

L’événement [Journée du patrimoine Visite guidée expresso] Marines, fortunes de mer et batailles navales ! Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité

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