Journée du patrimoine visite libre et gratuite de la Chapelle et du village de Chalencon Saint-André-de-Chalencon
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-André-de-Chalencon
Informations pratiques
Saint-André-de-Chalencon
Journée du patrimoine visite libre et gratuite de la Chapelle et du village de Chalencon
Château de Chalencon Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre du village et de la Chapelle de Chalencon.
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Château de Chalencon Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Free visit of the village and the Chapel of Chalencon.
L’événement Journée du patrimoine visite libre et gratuite de la Chapelle et du village de Chalencon Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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