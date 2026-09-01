Informations pratiques

Saint-André-de-Chalencon

Journée du patrimoine visite libre et gratuite de la Chapelle et du village de Chalencon

Château de Chalencon Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre du village et de la Chapelle de Chalencon.

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Château de Chalencon Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Free visit of the village and the Chapel of Chalencon.

L’événement Journée du patrimoine visite libre et gratuite de la Chapelle et du village de Chalencon Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron