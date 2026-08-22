Mois de la rando Randonnée nature Saint-André-de-Chalencon Saint-André-de-Chalencon
jeudi 29 octobre 2026 · Saint-André-de-Chalencon
Informations pratiques
Saint-André-de-Chalencon
Mois de la rando Randonnée nature Saint-André-de-Chalencon
Place de l’église Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 09:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Randonnée de 12 km sur les plateaux de Saint-André-de-Chalencon avec visite de la ferme GAEC Lou Montagnou à Poupenac. Prévoir pique-nique. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Place de l’église Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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English :
A 12-km hike on the plateaus of Saint-André-de-Chalencon, including a visit to the GAEC Lou Montagnou farm in Poupenac. Please bring a picnic lunch. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Mois de la rando Randonnée nature Saint-André-de-Chalencon Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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