Informations pratiques

Saint-André-de-Chalencon

Mois de la rando Randonnée nature Saint-André-de-Chalencon

Place de l’église Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 09:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Randonnée de 12 km sur les plateaux de Saint-André-de-Chalencon avec visite de la ferme GAEC Lou Montagnou à Poupenac. Prévoir pique-nique. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Place de l’église Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

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English :

A 12-km hike on the plateaus of Saint-André-de-Chalencon, including a visit to the GAEC Lou Montagnou farm in Poupenac. Please bring a picnic lunch. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Mois de la rando Randonnée nature Saint-André-de-Chalencon Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron