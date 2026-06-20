Saint-André-de-Chalencon

Chalencon, une pépite méconnue

Chalencon Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Remontez le temps à l’èpoque médiévale en parcourant le village de Chalencon, véritable bijou architectural qui surplombe l’Ance. Visitez la chapelle, le musée des objets délaissés. Visite commentée. Tout public.

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Chalencon Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Step back in time to the Middle Ages as you explore the village of Chalencon, a true architectural gem overlooking the Ance River. Visit the chapel and the Museum of Abandoned Objects. Guided tour. Suitable for all ages.

L’événement Chalencon, une pépite méconnue Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron