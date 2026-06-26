Découverte-initiation à la pêche au coup Saint-André-de-Chalencon
lundi 17 août 2026 · Saint-André-de-Chalencon
Informations pratiques
Saint-André-de-Chalencon
Découverte-initiation à la pêche au coup
Chazelles Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10 € par participant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Pêche au coup à l’étang avec Philippe Cotte, moniteur diplômé et en collaboration avec la fédération de pêche . Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron. Tout public à partir de 6 ans.
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Chazelles Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Pond fishing with Philippe Cotte, qualified instructor and in collaboration with the fishing federation. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office. All ages 6 and up.
L’événement Découverte-initiation à la pêche au coup Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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