Randonnée le bois du Bès et Orcerolles Saint-André-de-Chalencon jeudi 20 août 2026.

Saint-André-de-Chalencon

Randonnée le bois du Bès et Orcerolles

place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Randonnée de 10,5 km autour des hameaux des plateaux de Saint André de Chalencon. Gratuit. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

A 10.5-km hike around the hamlets on the Saint-André-de-Chalencon plateaus. Free. Reservations are required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Randonnée le bois du Bès et Orcerolles Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron