Randonnée le bois du Bès et Orcerolles Saint-André-de-Chalencon
Randonnée le bois du Bès et Orcerolles Saint-André-de-Chalencon jeudi 20 août 2026.
Saint-André-de-Chalencon
Randonnée le bois du Bès et Orcerolles
place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Randonnée de 10,5 km autour des hameaux des plateaux de Saint André de Chalencon. Gratuit. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
.
place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A 10.5-km hike around the hamlets on the Saint-André-de-Chalencon plateaus. Free. Reservations are required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Randonnée le bois du Bès et Orcerolles Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Saint-André-de-Chalencon (Haute-Loire)
- Balade contée Saint-André-de-Chalencon 11 juillet 2026
- Randonnée sur le chemin du Moulinet Saint-André-de-Chalencon 16 juillet 2026
- Chalencon, une pépite méconnue Saint-André-de-Chalencon 23 juillet 2026
- Découverte-initiation à la pêche au coup Saint-André-de-Chalencon 28 juillet 2026
- Randonnée des plateaux volcanique de Saint André de Chalencon Saint-André-de-Chalencon 30 juillet 2026