Journée éco-aquatique Base nautique des Grangettes Les Grangettes

Les Grangettes

Journée éco-aquatique

Base nautique des Grangettes 19 chemin du lac Les Grangettes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Journée éco aquatique

C’est une journée gratuite qui a pour but de rassembler, sensibiliser les participants autour des sujets écologiques et environnementaux, sur la richesse, les faiblesses des milieux aquatiques du Lac de Saint Point. Cet évènement fédère, implique un grand nombre de structures locales (une dizaine d’associations partenaires) qui défendent des valeurs communes autour du partage et de la sensibilisation.

10h-12h Nettoyage des rives du lac

12h-18h Village associatif, animations nature sur la plage. (En parallèle Festi’wing, initiations, découverte.)

Journée gratuite et ouverte à tous.

Sur place Buvette, petite restauration. .

Base nautique des Grangettes 19 chemin du lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 62 31 contact@basenautiquedesgrangettes.fr

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English : Journée éco-aquatique

L’événement Journée éco-aquatique Les Grangettes a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS