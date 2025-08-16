Journée en bord de mer à Honfleur, Honfleur, Honfleur
Journée en bord de mer à Honfleur, Honfleur, Honfleur jeudi 9 juillet 2026.
Journée en bord de mer à Honfleur Jeudi 9 juillet, 08h30 Honfleur Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T08:30:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T08:30:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00
Flânez sur les quais, découvrez les petites boutiques artisanales et laissez-vous séduire par l’ambiance authentique de ce village cher aux peintres impressionnistes.
Un déjeuner sur place vous permettra de savourer les spécialités locales avant de poursuivre la découverte de ce décor digne d’une carte postale.
Ouverture des inscriptions : 1er juin 2026
Inscription individuelle – Vous munir d’un chèque
Le coût de la participation sera communiqué prochainement sur le site internet de la ville ou affiché à la résidence des Chênes Verts
Horaires de départ et d’arrivée, transmis lors de votre inscription
Limité à 56 personnes
Honfleur Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 23 23 56 »}]
Embarquez pour une escapade pleine de charme à Honfleur, pittoresque port normand connu pour ses ruelles fleuries, ses galeries d’art et son vieux bassin aux reflets changeants.
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