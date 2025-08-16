Atelier créatif adulte Modelage Honfleur

Atelier créatif adulte Modelage

25 Rue des Capucins Honfleur Calvados

Début : 2025-08-16

fin : 2025-09-27

2025-08-16 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-30 2025-09-03 2025-09-06 2025-09-10 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22

La création à portée de main

L’essentiel est de rompre la barrière qui nous empêche de créer

Venez vivre un moment créatif et ressourçant. Vous découvrirez l’approche du toucher, à travers la matière et la sculpture. Le libre choix de la création et la liberté d’expression sont les maîtres mots.

Pas de limite à la créativité, un objectif découvrir et se faire plaisir.

Vous apprendrez tant l’exigence de la matière et ses bienfaits. Les différentes techniques vous seront proposées en fonction de votre création.

À partir de 15 ans

Tous les mercredis & samedis

10h

14h

16h .

25 Rue des Capucins Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Atelier créatif adulte Modelage

Creation at your fingertips

German : Atelier créatif adulte Modelage

Kreative Arbeit zum Anfassen

Italiano :

Creazione a portata di mano

Espanol :

La creación al alcance de su mano

