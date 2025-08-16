Atelier créatif adulte Modelage Honfleur
Atelier créatif adulte Modelage Honfleur samedi 16 août 2025.
Atelier créatif adulte Modelage
25 Rue des Capucins Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-08-16 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-30 2025-09-03 2025-09-06 2025-09-10 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22
La création à portée de main
L’essentiel est de rompre la barrière qui nous empêche de créer
Venez vivre un moment créatif et ressourçant. Vous découvrirez l’approche du toucher, à travers la matière et la sculpture. Le libre choix de la création et la liberté d’expression sont les maîtres mots.
Pas de limite à la créativité, un objectif découvrir et se faire plaisir.
Vous apprendrez tant l’exigence de la matière et ses bienfaits. Les différentes techniques vous seront proposées en fonction de votre création.
À partir de 15 ans
Tous les mercredis & samedis
10h
14h
16h .
25 Rue des Capucins Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30
English : Atelier créatif adulte Modelage
Creation at your fingertips
German : Atelier créatif adulte Modelage
Kreative Arbeit zum Anfassen
Italiano :
Creazione a portata di mano
Espanol :
La creación al alcance de su mano
L’événement Atelier créatif adulte Modelage Honfleur a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Honfleur-Beuzeville