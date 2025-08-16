Atelier créatif Modelage en famille Honfleur
Atelier créatif Modelage en famille Honfleur samedi 16 août 2025.
Atelier créatif Modelage en famille
25 Rue des Capucins Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-08-16 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-30 2025-09-03 2025-09-06 2025-09-10 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22
La création à portée de main
Un moment partagé et privilégié
Laissez-vous porter par un moment de partage créatif en famille.
Expérimenter et vivez ensemble une expérience différente. Vous partagerez un moment de création d’une sculpture ou céramique de votre choix, dans un atelier d’artiste ambiance créative assurée.
Une création unique la vôtre et un moment marqué par le partage.
Enfants (6-14ans) Adultes (à partir de 15 ans)
10h, 14h & 16h .
25 Rue des Capucins Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30
English : Atelier créatif Modelage en famille
Creation at your fingertips
German : Atelier créatif Modelage en famille
Kreative Arbeit zum Anfassen
Italiano :
Creazione a portata di mano
Espanol :
La creación al alcance de su mano
L’événement Atelier créatif Modelage en famille Honfleur a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Honfleur-Beuzeville