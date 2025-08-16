Atelier créatif Modelage en famille Honfleur

Atelier créatif Modelage en famille Honfleur samedi 16 août 2025.

Atelier créatif Modelage en famille

25 Rue des Capucins Honfleur Calvados

Début : 2025-08-16

fin : 2025-09-27

2025-08-16 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-30 2025-09-03 2025-09-06 2025-09-10 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22

La création à portée de main

Un moment partagé et privilégié

Laissez-vous porter par un moment de partage créatif en famille.

Expérimenter et vivez ensemble une expérience différente. Vous partagerez un moment de création d’une sculpture ou céramique de votre choix, dans un atelier d’artiste ambiance créative assurée.

Une création unique la vôtre et un moment marqué par le partage.

Enfants (6-14ans) Adultes (à partir de 15 ans)

10h, 14h & 16h .

25 Rue des Capucins Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Atelier créatif Modelage en famille

Creation at your fingertips

German : Atelier créatif Modelage en famille

Kreative Arbeit zum Anfassen

Italiano :

Creazione a portata di mano

Espanol :

La creación al alcance de su mano

