Journée en Or Maison de l’Or Le Chalard

Journée en Or

Maison de l’Or 1 rue du Paladas Le Chalard Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Une journée complète pour découvrir les richesses aurifères du Limousin.

9h-12h Initiation à l’orpaillage en rivière

14h-17h le monde de l’Or , visite commentée de la Maison de l’Or et découverte géologique des anciens sites miniers (aurières gauloises et site de la Mine du Bourneix)

Journée complète ou après-midi uniquement. Sur réservation .

Maison de l’Or 1 rue du Paladas Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 08 50

