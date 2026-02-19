Journée escapade

Salle des fêtes de Moirax Laperche Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La municipalité vous propose une escapade de 3 parcours de randonnée. Aux cyclistes sur route un parcours de 50 km, aux cavaliers et VTT un parcours de 26 km, les marcheurs 2 parcours 5 ou 12 km et attelages un parcours de 18 km. Casse-croûte à mi-parcours, apéritif offert par la municipalité, possibilité de repas le midi poulet basquaise ou plat végétarien. Pensez à apporter vos couverts complets. .

Salle des fêtes de Moirax Laperche 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 60 92 91 comm.laperche1@orange.fr

English : Journée escapade

The municipality, in partnership with the hunting association, is offering a 3-course hiking escapade. Road cyclists 50 km, horse riders/ mountain bikers 26 km, walkers 2 routes of 5 or 12 km and carriage drivers 18 km. Lunch available, bring your own cutlery.

L’événement Journée escapade Laperche a été mis à jour le 2026-02-22 par OT du Pays de Lauzun