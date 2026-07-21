Journée européenne de la culture juive Le chat du Rabbin Schirmeck
samedi 3 octobre 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Journée européenne de la culture juive Le chat du Rabbin
rue des écoles Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
À l’occasion des Journées Européennes de la Culture Juive, découvrez le film d’animation de Johann Sfar le chat du Rabbin
À l’occasion des Journées Européennes de la Culture Juive, découvrez le film d’animation de Johann Sfar (à partir de 10 ans) Le Chat du Rabbin à la synagogue de Schirmeck .
rue des écoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 45 03 08 synagogue.schirmeck@gmail.com
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English :
%C0 During the European Days of Jewish Culture, discover Johann Sfar’s animated film The Rabbi’s Cat
L’événement Journée européenne de la culture juive Le chat du Rabbin Schirmeck a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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