Journée Européenne du patrimoine Ancien Hospice des Petites Sœurs des Pauvres et sa Chapelle Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journée Européenne du patrimoine Ancien Hospice des Petites Sœurs des Pauvres et sa Chapelle
80 rue Ernest Renan Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Lors de cette édition des journées du patrimoine, découvrez l’Ancien Hospice des Petites Sœurs des Pauvres et sa Chapelle.
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80 rue Ernest Renan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : European Heritage Day: The Former Hospice of the Little Sisters of the Poor and its Chapel
During this year’s Heritage Days, come and explore the former Hospice of the Little Sisters of the Poor and its chapel.
L’événement Journée Européenne du patrimoine Ancien Hospice des Petites Sœurs des Pauvres et sa Chapelle Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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