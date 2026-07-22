Informations pratiques

Rochefort

Journée Européenne du patrimoine Ancien Hospice des Petites Sœurs des Pauvres et sa Chapelle

80 rue Ernest Renan Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Lors de cette édition des journées du patrimoine, découvrez l’Ancien Hospice des Petites Sœurs des Pauvres et sa Chapelle.

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80 rue Ernest Renan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : European Heritage Day: The Former Hospice of the Little Sisters of the Poor and its Chapel

During this year’s Heritage Days, come and explore the former Hospice of the Little Sisters of the Poor and its chapel.

L’événement Journée Européenne du patrimoine Ancien Hospice des Petites Sœurs des Pauvres et sa Chapelle Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan