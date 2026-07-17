Journée Européenne du patrimoine Caserne de Tréville, pavillon d’entrée Maison de l’égalité rue Chanzy Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journée Européenne du patrimoine Caserne de Tréville, pavillon d’entrée Maison de l’égalité

rue Chanzy Maison de l’égalité Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Lors de cette édition des journées du patrimoine, un café rencontre vous attend à la Maison de l’égalité.

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rue Chanzy Maison de l’égalité Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

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English : European Heritage Days: Tréville Barracks, entrance pavilion Maison de l’égalité

During this year’s Heritage Days, a coffee and chat session awaits you at the Maison de l’égalité.

L’événement Journée Européenne du patrimoine Caserne de Tréville, pavillon d’entrée Maison de l’égalité Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan