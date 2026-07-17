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AGENDA · Rochefort

Journée Européenne du patrimoine Caserne de Tréville, pavillon d’entrée Maison de l’égalité rue Chanzy Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · rue Chanzy · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
rue Chanzy
Adresse
Maison de l'égalité
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Journée Européenne du patrimoine Caserne de Tréville, pavillon d’entrée Maison de l’égalité

rue Chanzy Maison de l’égalité Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Lors de cette édition des journées du patrimoine, un café rencontre vous attend à la Maison de l’égalité.
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rue Chanzy Maison de l’égalité Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27  egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

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English : European Heritage Days: Tréville Barracks, entrance pavilion Maison de l’égalité

During this year’s Heritage Days, a coffee and chat session awaits you at the Maison de l’égalité.

L’événement Journée Européenne du patrimoine Caserne de Tréville, pavillon d’entrée Maison de l’égalité Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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