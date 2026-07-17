Journée Européenne du patrimoine Caserne de Tréville, pavillon d’entrée Maison de l’égalité rue Chanzy Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · rue Chanzy · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journée Européenne du patrimoine Caserne de Tréville, pavillon d’entrée Maison de l’égalité
rue Chanzy Maison de l’égalité Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Lors de cette édition des journées du patrimoine, un café rencontre vous attend à la Maison de l’égalité.
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rue Chanzy Maison de l’égalité Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
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English : European Heritage Days: Tréville Barracks, entrance pavilion Maison de l’égalité
During this year’s Heritage Days, a coffee and chat session awaits you at the Maison de l’égalité.
L’événement Journée Européenne du patrimoine Caserne de Tréville, pavillon d’entrée Maison de l’égalité Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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