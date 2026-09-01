Informations pratiques

Donjeux

journée européenne du patrimoine Château de Donjeux

Château Donjeux Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Souffle de Pierre dialogue de flûte et de violoncelle au château de Donjeux.

Quand la magie d’une demeure historique devient un écrin musical enchanteur Souffles de pierres un dialogue intime où la flûte et le violoncelle font vibrer l’âme de ces pierres chargées de mémoire.

Un concert où des œuvres éclectiques du XVIII è au XX è siècle de compositeurs célèbres Devienne, Bizet, Marin-Marais, Connesson, Gabriel Fauré, Jean Philippe Rameau vous seront présentées par deux jeunes musiciens talentueux.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Association des Amis du Château de Donjeux vous invite à découvrir un concert exceptionnel dans le cadre historique du château.

Venez profiter d’un moment musical autour d’un dialogue entre la flûte et le violoncelle le samedi 19 septembre à 17h30. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le château tout en profitant d’un concert dans un cadre unique.

Tarif 10€

Château de Donjeux

Samedi 19 septembre 17h30 .

Château Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement journée européenne du patrimoine Château de Donjeux Donjeux a été mis à jour le 2026-09-01 par Antenne de Joinville