journée européenne du patrimoine Château de Donjeux Donjeux
samedi 19 septembre 2026 · Donjeux
Informations pratiques
Donjeux
journée européenne du patrimoine Château de Donjeux
Château Donjeux Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Souffle de Pierre dialogue de flûte et de violoncelle au château de Donjeux.
Quand la magie d’une demeure historique devient un écrin musical enchanteur Souffles de pierres un dialogue intime où la flûte et le violoncelle font vibrer l’âme de ces pierres chargées de mémoire.
Un concert où des œuvres éclectiques du XVIII è au XX è siècle de compositeurs célèbres Devienne, Bizet, Marin-Marais, Connesson, Gabriel Fauré, Jean Philippe Rameau vous seront présentées par deux jeunes musiciens talentueux.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Association des Amis du Château de Donjeux vous invite à découvrir un concert exceptionnel dans le cadre historique du château.
Venez profiter d’un moment musical autour d’un dialogue entre la flûte et le violoncelle le samedi 19 septembre à 17h30. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le château tout en profitant d’un concert dans un cadre unique.
Tarif 10€
Château de Donjeux
Samedi 19 septembre 17h30 .
Château Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement journée européenne du patrimoine Château de Donjeux Donjeux a été mis à jour le 2026-09-01 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Donjeux (Haute-Marne)
- Concert Souffles de Pierre au Château de Donjeux Donjeux 19 septembre 2026
- À la découverte d’un château et d’un jardin du XVIIIe siècle, Château, Donjeux 19 septembre 2026