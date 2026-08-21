Journée Européenne du Patrimoine, Écomusée du Haut-Beaujolais, Thizy-les-Bourgs

Informations pratiques

Journée Européenne du Patrimoine 19 et 20 septembre Écomusée du Haut-Beaujolais Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert, spectacle, visite flash, restauration, … La Manufacture ouvrent ses portes avec une programmation variée et accessible à tous et toutes !

Gratuit – réservation conseillée pour les visites et les spectacles : https://www.lamanufacture.hautbeaujolais.fr/

Écomusée du Haut-Beaujolais route des couvertures, 69240 Thizy-les-Bourgs, France Thizy-les-Bourgs 69240 Thizy Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33474640648 https://www.lamanufacture.hautbeaujolais.fr [{« link »: « https://www.lamanufacture.hautbeaujolais.fr/ »}] Ouverte en 1880, la Manufacture de couvertures et molletons symbolise pendant longtemps l’aventure de l’industrie textile du Beaujolais. Jusqu’à 120 employés travaillent à la fabrication de nombreux produits, notamment les célèbres couvertures de la marque Le Chameau. Victime du déclin du secteur textile, elle ferme ses portes en 1981.

Aujourd’hui en partie rénovés par la COR, les bâtiments conservent l’âme de ce site emblématique et offrent un témoignage unique sur l’histoire textile industrielle du territoire.

Lieu vivant, La Manufacture du Haut-Beaujolais abrite un Écomusée et une Micro-Folie. Elle propose tout au long de l’année, une programmation culturelle riche et variée à destination de tous les publics : Visites libres et guidées, spectacles, animations….

Un lieu en constante évolution à visiter et revisiter !! Parking à proximité.

Concert, spectacle, visite flash, … La Manufacture ouvrent ses portes avec une programmation variée et accessible à tous et toutes !

©COR