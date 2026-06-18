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Journée européenne du patrimoine Eglise Notre Dame La Ferté Macé

Journée européenne du patrimoine Eglise Notre Dame La Ferté Macé dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : place leclerc

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

La Ferté Macé

Journée européenne du patrimoine Eglise Notre Dame

place leclerc La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite commentée des mosaïques de l’église Notre Dame de La Ferté-Macé
Vie et oeuvre de Gian Dominico Facchini, mosaïste de renommé internationale
Des montagnes du Frioul à La Ferté-Macé en passant par l’opéra Garnier.   .

place leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97  otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr

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English : Journée européenne du patrimoine Eglise Notre Dame

L’événement Journée européenne du patrimoine Eglise Notre Dame La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-13 par Flers agglo

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