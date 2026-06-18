Journée européenne du patrimoine Eglise Notre Dame La Ferté Macé
Journée européenne du patrimoine Eglise Notre Dame La Ferté Macé dimanche 20 septembre 2026.
La Ferté Macé
Journée européenne du patrimoine Eglise Notre Dame
place leclerc La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée des mosaïques de l’église Notre Dame de La Ferté-Macé
Vie et oeuvre de Gian Dominico Facchini, mosaïste de renommé internationale
Des montagnes du Frioul à La Ferté-Macé en passant par l’opéra Garnier. .
place leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr
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English : Journée européenne du patrimoine Eglise Notre Dame
L’événement Journée européenne du patrimoine Eglise Notre Dame La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-13 par Flers agglo
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