Journée Européenne du patrimoine Forme de radoub Rochefort
dimanche 20 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journée Européenne du patrimoine Forme de radoub
Porte de l’arsenal Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Lors de cette édition des journées du patrimoine, découvrez les Formes de Rdoub.
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Porte de l’arsenal Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : European Heritage Day: Dry dock
During this year’s Heritage Days, come and discover the ‘Formes de Rdoub’.
L’événement Journée Européenne du patrimoine Forme de radoub Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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