Informations pratiques

Rochefort

Journée Européenne du patrimoine Forme de radoub

Porte de l’arsenal Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Lors de cette édition des journées du patrimoine, découvrez les Formes de Rdoub.

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Porte de l’arsenal Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : European Heritage Day: Dry dock

During this year’s Heritage Days, come and discover the ‘Formes de Rdoub’.

L’événement Journée Européenne du patrimoine Forme de radoub Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan