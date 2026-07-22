Journée Européenne du patrimoine Orphelinat de la Marine Sous Préfecture Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journée Européenne du patrimoine Orphelinat de la Marine Sous Préfecture
21 rue Jean-Jaurès Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte d’un lieu historique et son histoire, lors des Journées Européennes du Patrimoine.
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21 rue Jean-Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : European Heritage Day: The Navy Orphanage Sub-Prefecture
Discovering a historic site and its history during the European Heritage Days.
L’événement Journée Européenne du patrimoine Orphelinat de la Marine Sous Préfecture Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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