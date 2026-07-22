Informations pratiques

Rochefort

Journée Européenne du patrimoine Orphelinat de la Marine Sous Préfecture

21 rue Jean-Jaurès Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte d’un lieu historique et son histoire, lors des Journées Européennes du Patrimoine.

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21 rue Jean-Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : European Heritage Day: The Navy Orphanage Sub-Prefecture

Discovering a historic site and its history during the European Heritage Days.

L’événement Journée Européenne du patrimoine Orphelinat de la Marine Sous Préfecture Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan