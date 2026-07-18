Journée Européenne du patrimoine Visite du Jardin des Retours rue Toufaire Rochefort
dimanche 20 septembre 2026 · rue Toufaire · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journée Européenne du patrimoine Visite du Jardin des Retours
rue Toufaire Potager du Roy Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite du Jardin par un guide-conférencier du Patrimoine et un guide de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Sur réservation gratuit.
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rue Toufaire Potager du Roy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Visit of the Jardin des Retours with two voices
Visit of the Jardin des Retours by a heritage guide and a guide from the Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).
By reservation free of charge offered by the Heritage Service and the LPO.
L’événement Journée Européenne du patrimoine Visite du Jardin des Retours Rochefort a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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