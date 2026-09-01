Journée Européenne du Patrimoine > Visite du sémaphore de la Hague Sémaphore La Hague

Informations pratiques

La Hague

Journée Européenne du Patrimoine > Visite du sémaphore de la Hague

Sémaphore Auderville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du sémaphore de La Hague.

Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille.

Construit en 1863 sur la commune d’Auderville, il communique à l’aide d’un mât muni de bras articulé et orientable. La tour est surélevé en 1908 pour améliorer la détection, Il subit d’important dégâts en 1945, la chambre de veille est totalement détruite par une batterie Allemande qui résiste sur Aurigny.

Du lever au coucher du soleil, il surveille un trafic maritime dense. Courants, vents, récifs et hauts fonds en font un secteur très accidentogène.

Le sémaphore bénéficie d’un champ de vue au plus près de la côte, par beau temps il est possible d’y voir jusqu’à 15 nautiques, soit environ 25km.

Public concerné Tout public.

Tarifs, conditions spéciales

Durée 30 min env, 6 pers. max par groupe, présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport). Le personnel se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre les visites à tout moment pour raisons opérationnelles. .

Sémaphore Auderville La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 92 48 69

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English : Journée Européenne du Patrimoine > Visite du sémaphore de la Hague

L’événement Journée Européenne du Patrimoine > Visite du sémaphore de la Hague La Hague a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin