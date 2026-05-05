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Visite guidée des grottes « sur les traces des contrebandiers », Buvette de la Falaise, Route du Nez de Jobourg, 50440 LA HAGUE, La Hague

Visite guidée des grottes « sur les traces des contrebandiers », Buvette de la Falaise, Route du Nez de Jobourg, 50440 LA HAGUE, La Hague

Visite guidée des grottes « sur les traces des contrebandiers », Buvette de la Falaise, Route du Nez de Jobourg, 50440 LA HAGUE, La Hague vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Buvette de la Falaise, Route du Nez de Jobourg, 50440 LA HAGUE

Adresse : 7 rue du Nez de Jobourg, 50440 LA HAGUE

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Tarif : Durée 5h, 20 pers. max, dès 8 ans, 50€ >18 ans, 40€ <18 ans, matériel à prévoir (voir liste en description).

Visite guidée des grottes « sur les traces des contrebandiers » Vendredi 18 septembre, 16h00 Buvette de la Falaise, Route du Nez de Jobourg, 50440 LA HAGUE Manche

Durée 5h, 20 pers. max, dès 8 ans, 50€ >18 ans, 40€ <18 ans, matériel à prévoir (voir liste en description). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00 Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 - 2026-09-18T21:00:00+02:00

« Sur les traces des contrebandiers » Revivez ces instants du XVIIème au XIXème siècle où la Hague s’inscrit comme haut lieu de la contrebande. En compagnie d’un guide, à marée basse, empruntez les itinéraires emblématiques de ces fraudeurs invétérés et découvrez les cotés intimes et secrets des falaises réputées parmi les plus hautes d’Europe. Ainsi au cœur de l’action vous pourrez vous inspirer des histoires, contes, et légendes de l’époque du trafic et autres corsaires. Séance de crapahut de pleine nature.
Voir le parcours : http://www.exspen.com/Grottes_de_Jobourg.mp4
Télécharger la fiche technique : http://www.exspen.com/Grottes_de_Jobourg.pdf
Comment réserver ? téléphonez au guide 0631452580.

Buvette de la Falaise, Route du Nez de Jobourg, 50440 LA HAGUE 7 rue du Nez de Jobourg, 50440 LA HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@exspen.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 45 25 80 »}] [{« link »: « http://www.exspen.com/Grottes_de_Jobourg.mp4 »}, {« link »: « http://www.exspen.com/Grottes_de_Jobourg.pdf »}]
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© Monika GALLA

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