Visite guidée de la réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville, Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville, La Hague

Informations pratiques

Visite guidée de la réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville Samedi 19 septembre, 10h00 Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville Manche

Durée 2h30 env, RDV parking de l’entrée principale derrière la station de char à voile, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Dans la Hague, avec près de 25 000 visiteurs par ans, la Mare de Vauville est une zone humide incontournable où l’on ne dénombre plus de 2300 espèces animales et végétales. Reconnue d’intérêt national au travers de son classement en Réserve Naturelle Nationale depuis 1976, la Mare de Vauville est également l’une des rares mares d’eau douce située en bordure littorale.

Gestionnaire de la réserve naturelle depuis 1983, les missions du Groupe Ornithologique Normand consistent à l’amélioration continue des connaissances, la mise en place d’actions de gestion et de sensibilisation, dont le but est de veiller au maintien de la biodiversité local, à la préservation des milieux et des espèces.

Le temps d’une balade de 2h30-3h, laissez-vous guider jusqu’à l’observatoire par les nombreux : oiseaux, amphibiens, invertébrés, plantes des dunes et des milieux humides.

Rendez-vous à 10h devant le parking de l’entrée principale derrière la station de char à voile.

Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville Vauville, 50440 La Hague La Hague 50440 Manche Normandie 02 33 08 44 56 https://www.gonm.org https://www.facebook.com/RNN.Mare.Vauville/?locale=fr_FR Dans la Hague, avec près de 25 000 visiteurs par ans, la Mare de Vauville est une zone humide incontournable où l’on ne dénombre plus de 2300 espèces animales et végétales. Reconnue d’intérêt national au travers de son classement en Réserve Naturelle Nationale depuis 1976, la Mare de Vauville est également l’une des rares mares d’eau douce située en bordure littorale.

Gestionnaire de la réserve naturelle depuis 1983, les missions du Groupe Ornithologique Normand consistent à l’amélioration continue des connaissances, la mise en place d’actions de gestion et de sensibilisation, dont le but est de veiller au maintien de la biodiversité local, à la préservation des milieux et des espèces.

Le temps d’une balade de 2h30-3h, laissez-vous guider jusqu’à l’observatoire par les nombreux : oiseaux, amphibiens, invertébrés, plantes des dunes et des milieux humides.

Rendez-vous à 10h devant le parking de l’entrée principale derrière la station de char à voile. Accès depuis la route qui longe le camping municipal de Vauville

Dans la Hague, avec près de 25 000 visiteurs par ans, la Mare de Vauville est une zone humide incontournable où l’on ne dénombre plus de 2300 espèces animales et végétales. Reconnue d’intérêt au de …

©TRAVERT Marie-Léa (GONm)