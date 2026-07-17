Journée Européenne du patrimoine Visite guidée Aix un village fortifié Office de tourisme Île-d’Aix

Informations pratiques

Île-d’Aix

Journée Européenne du patrimoine Visite guidée Aix un village fortifié

Office de tourisme 6 rue Gourgaud Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – EUR

Gratuit pour les moins de 5 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cette visite historique plonge les visiteurs au cœur de l’urbanisme militaire et de la vie insulaire à travers les siècles. Une manière unique d’appréhender les spécificités du village fortifié.

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Office de tourisme 6 rue Gourgaud Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com

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English : European Heritage Days: Guided tour ‘Aix, a fortified village’

This historical tour takes visitors to the heart of military town planning and island life through the centuries. It’s a unique way to learn about the special features of the fortified village.

L’événement Journée Européenne du patrimoine Visite guidée Aix un village fortifié Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan