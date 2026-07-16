Journées européennes du patrimoine musées nationaux de l’île d’Aix Île-d’Aix
samedi 19 septembre 2026 · Île-d'Aix
Informations pratiques
Île-d’Aix
Journées européennes du patrimoine musées nationaux de l’île d’Aix
Musée Napoléon et musée Africain, rue Napoléon Île-d’Aix Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre des musées nationaux de l’île d’Aix.
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Musée Napoléon et musée Africain, rue Napoléon Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 40 regie.ile-aix@rmn.fr
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English : European Heritage Days: national museums on the island of Aix
Free visit of the national museums on the Ile d’Aix.
L’événement Journées européennes du patrimoine musées nationaux de l’île d’Aix Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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