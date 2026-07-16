Informations pratiques

Île-d’Aix

Journées européennes du patrimoine musées nationaux de l’île d’Aix

Musée Napoléon et musée Africain, rue Napoléon Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre des musées nationaux de l’île d’Aix.

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Musée Napoléon et musée Africain, rue Napoléon Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 40 regie.ile-aix@rmn.fr

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English : European Heritage Days: national museums on the island of Aix

Free visit of the national museums on the Ile d’Aix.

L’événement Journées européennes du patrimoine musées nationaux de l’île d’Aix Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan