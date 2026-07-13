AGENDA · Île-d'Aix
Journées européennes du patrimoine au fort Liédot Le Bois Île-d’Aix
samedi 19 septembre 2026 · Le Bois · Île-d'Aix
Informations pratiques
Île-d’Aix
Journées européennes du patrimoine au fort Liédot
Le Bois Fort Lidéot Île-d’Aix Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Gratuit jusqu’à 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre.
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Le Bois Fort Lidéot Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 78 17 05 fortliedot@gmail.com
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English : European Heritage Days Fort Liédot
Free visit.
L’événement Journées européennes du patrimoine au fort Liédot Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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