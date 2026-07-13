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AGENDA · Île-d'Aix

Journées européennes du patrimoine au fort Liédot Le Bois Île-d’Aix

samedi 19 septembre 2026 · Le Bois · Île-d'Aix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Bois
Adresse
Fort Lidéot
Ville
17123 Île-d'Aix
Département
Charente-Maritime
Tarif
2 2 2 Gratuit jusqu'à 15 ans

Île-d’Aix

Journées européennes du patrimoine au fort Liédot

Le Bois Fort Lidéot Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Gratuit jusqu’à 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre.
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Le Bois Fort Lidéot Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 78 17 05  fortliedot@gmail.com

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English : European Heritage Days Fort Liédot

Free visit.

L’événement Journées européennes du patrimoine au fort Liédot Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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