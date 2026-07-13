Journées européennes du patrimoine au fort Liédot Le Bois Île-d’Aix

Informations pratiques

Île-d’Aix

Journées européennes du patrimoine au fort Liédot

Le Bois Fort Lidéot Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Gratuit jusqu’à 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre.

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Le Bois Fort Lidéot Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 78 17 05 fortliedot@gmail.com

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English : European Heritage Days Fort Liédot

Free visit.

L’événement Journées européennes du patrimoine au fort Liédot Île-d’Aix a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan