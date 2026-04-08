Journée européennes des Métiers d’art Peintre sur Mobilier, L’Âme du Meuble Peinture Ancestrale et Pigments Naturels On relook ton meuble Pleyben

Pleyben

Journée européennes des Métiers d’art Peintre sur Mobilier, L’Âme du Meuble Peinture Ancestrale et Pigments Naturels

On relook ton meuble 27 Place Charles de Gaulle Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2026, l’atelier de Blandine Clouet, peintre sur mobilier engagée, ouvrira ses portes au public du 10 au 12 avril 2026. Pour cette édition anniversaire placée sous le thème national Cœurs à l’ouvrage , l’atelier accueille une invitée d’exception pour illustrer la force du collectif Marie-Christine Planchon, mosaïste d’art.

Un dialogue inédit entre la couleur naturelle et la pierre Pendant trois jours, les visiteurs sont invités à pousser la porte de l’atelier pour découvrir deux savoir-faire rares qui partagent le même amour des matières premières et du geste précis

La peinture sur mobilier haute couture et naturelle Blandine redonne vie aux meubles anciens grâce à des peintures saines et écologiques qu’elle fabrique entièrement elle-même à l’atelier, à base de pigments naturels et de liants traditionnels.

La mosaïque d’art Invitée d’honneur, Marie-Christine Planchon présentera son travail minutieux de la matière. Les visiteurs pourront la voir tailler ses tesselles pour composer des œuvres vibrantes et texturées.

Zoom sur le thème 2026 Cœurs à l’ouvrage Cette année, les JEMA® mettent en lumière l’importance du collectif, des synergies culturelles et territoriales et du dynamisme rural autour du thème Cœurs à l’ouvrage . Au-delà de la solitude parfois associée à l’image de l’atelier, les métiers d’art se réfléchissent au collectif. Ils s’incarnent dans des rencontres au sein de lieux culturels, dans des moments de découverte à plusieurs voix, proposés au public. (Extrait du communiqué officiel JEMA 2026).

Blandine Clouet ajoute Fabriquer ma propre peinture à partir d’ingrédients naturels me permet de maîtriser la matière de A à Z et de donner une âme unique à chaque meuble. Pour ces JEMA, je suis ravie d’accueillir Marie-Christine nos deux métiers célèbrent le temps long, la patience et le retour à des matières nobles et brutes.

Au programme de ces journées

Démonstration de la création d’une peinture naturelle à partir de pigments.

Démonstration de taille de mosaïque par Marie-Christine Planchon avec ses outils traditionnels (vendredi et dimanche).

Exposition éphémère de meubles métamorphosés et de tableaux de mosaïque.

Dates et horaires

– Vendredi 10 avril 14h00 18h00 (avec Marie-Christine)

– Samedi 11 avril 9h30 18h00 (sans Marie-Christine)

– Dimanche 12 avril 9h30 18h00 (avec Marie-Christine) .

On relook ton meuble 27 Place Charles de Gaulle Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 59 22 84 96

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English : Journée européennes des Métiers d’art Peintre sur Mobilier, L’Âme du Meuble Peinture Ancestrale et Pigments Naturels

L’événement Journée européennes des Métiers d’art Peintre sur Mobilier, L’Âme du Meuble Peinture Ancestrale et Pigments Naturels Pleyben a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE