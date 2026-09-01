Journée européennes du patrimoine à Sepvret ça coule de Source ! Sepvret
dimanche 20 septembre 2026 · Sepvret
Informations pratiques
Sepvret
Journée européennes du patrimoine à Sepvret ça coule de Source !
Halles Sepvret Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Nous mettons à l’Honneur un des chemins de balades autour des sources de la Sèvre Niortaise sources et lavoirs, église, temple, chemins creux, arbres remarquables…
Enfants, ados, adultes… Vous déambulerez librement sur un parcours de 3kms à la rencontre d’artistes et de conteurs d’histoires locales.
Déroulé de la journée
10h à 16h30 Distribution du plan de la balade devant les halles de Sepvret. Déambulation libre des visiteurs.
14h à 16h Atelier peinture enfant SOUS LES HALLES — présence des parents obligatoire Gratuit.
17h à 18h30 A la salle des SOURCES de Sepvret
exposition de toutes les oeuvres
Exposition des photos et peintures des enfants des écoles de Sepvret et Chenay
Verre de l’amitié offert
En cas de pluie, installation sous les halles et à la salle des fêtes.
Prévoir chaussures fermées pour la balade. .
Halles Sepvret 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 19 37 cheminsourcesepvret@gmail.com
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English : Journée européennes du patrimoine à Sepvret ça coule de Source !
L’événement Journée européennes du patrimoine à Sepvret ça coule de Source ! Sepvret a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays Mellois