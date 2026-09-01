Informations pratiques

Sepvret

Journée européennes du patrimoine à Sepvret ça coule de Source !

Halles Sepvret Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Nous mettons à l’Honneur un des chemins de balades autour des sources de la Sèvre Niortaise sources et lavoirs, église, temple, chemins creux, arbres remarquables…

Enfants, ados, adultes… Vous déambulerez librement sur un parcours de 3kms à la rencontre d’artistes et de conteurs d’histoires locales.

Déroulé de la journée

10h à 16h30 Distribution du plan de la balade devant les halles de Sepvret. Déambulation libre des visiteurs.

14h à 16h Atelier peinture enfant SOUS LES HALLES — présence des parents obligatoire Gratuit.

17h à 18h30 A la salle des SOURCES de Sepvret

exposition de toutes les oeuvres

Exposition des photos et peintures des enfants des écoles de Sepvret et Chenay

Verre de l’amitié offert

En cas de pluie, installation sous les halles et à la salle des fêtes.

Prévoir chaussures fermées pour la balade. .

Halles Sepvret 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 19 37 cheminsourcesepvret@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée européennes du patrimoine à Sepvret ça coule de Source !

L’événement Journée européennes du patrimoine à Sepvret ça coule de Source ! Sepvret a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays Mellois