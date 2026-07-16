Visite commentée : fenêtre ouvragée du logis Foucault et reconstruction photographique, Logis des Foucault, Sepvret

Informations pratiques

Visite commentée : fenêtre ouvragée du logis Foucault et reconstruction photographique 19 et 20 septembre Logis des Foucault Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les sculptures qui encadrent la fenêtre ont été partiellement effacées à la Révolution.

À partir d’une ou plusieurs photographies, découvrez des tentatives de reconstruction des parties manquantes grâce à l’analyse d’image.

Logis des Foucault Logis des Foucault, 79120 Sepvret Sepvret 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0782384022 Ce logis est un ancien manoir du XVe siècle. Il a subit beaucoup de transformations depuis la Révolution. Néanmoins, une partie des décors de la fenêtre ouvragée sont encore visibles. Une curiosité à voir ! Le logis se trouve sur un chemin communal où il est difficile de faire demi-tour. Y venir à pied par le chemin des sources de Sepvret est recommandé.

Les sculptures qui encadrent la fenêtre ont été partiellement effacées à la Révolution.

©Olivier Bulteau