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Visite commentée : fenêtre ouvragée du logis Foucault et reconstruction photographique, Logis des Foucault, Sepvret

samedi 19 septembre 2026 · Logis des Foucault · Sepvret

Visite commentée : fenêtre ouvragée du logis Foucault et reconstruction photographique, Logis des Foucault, Sepvret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Logis des Foucault
Adresse
Logis des Foucault, 79120 Sepvret
Ville
79120 Sepvret
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite commentée : fenêtre ouvragée du logis Foucault et reconstruction photographique 19 et 20 septembre Logis des Foucault Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les sculptures qui encadrent la fenêtre ont été partiellement effacées à la Révolution.
À partir d’une ou plusieurs photographies, découvrez des tentatives de reconstruction des parties manquantes grâce à l’analyse d’image.

Logis des Foucault Logis des Foucault, 79120 Sepvret Sepvret 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0782384022 Ce logis est un ancien manoir du XVe siècle. Il a subit beaucoup de transformations depuis la Révolution. Néanmoins, une partie des décors de la fenêtre ouvragée sont encore visibles. Une curiosité à voir ! Le logis se trouve sur un chemin communal où il est difficile de faire demi-tour. Y venir à pied par le chemin des sources de Sepvret est recommandé.
Les sculptures qui encadrent la fenêtre ont été partiellement effacées à la Révolution.

©Olivier Bulteau

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