Informations pratiques

Bioussac

Journée européennes du Patrimoine Parc de l’Abrègement

L’Abrègement Bioussac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre avec documentation.

Visite libre du parc et du jardin du domaine de l’Abrègement.

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L’Abrègement Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 84 73

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English :

Self-guided tour with informational materials.

Self-guided tour of the park and garden at the Abr%E8gement estate.

L’événement Journée européennes du Patrimoine Parc de l’Abrègement Bioussac a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente