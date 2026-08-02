Journée européennes du Patrimoine Parc de l’Abrègement Bioussac
samedi 19 septembre 2026 · Bioussac
Informations pratiques
Bioussac
Journée européennes du Patrimoine Parc de l’Abrègement
L’Abrègement Bioussac Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre avec documentation.
Visite libre du parc et du jardin du domaine de l’Abrègement.
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L’Abrègement Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 84 73
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English :
Self-guided tour with informational materials.
Self-guided tour of the park and garden at the Abr%E8gement estate.
L’événement Journée européennes du Patrimoine Parc de l’Abrègement Bioussac a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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